Son dakika: İtiraf etti! Veznede 2 milyonluk vurgun

Bankada veznedar olarak çalışan Feyzullah K., geçtiğimiz aylarda bir istifa dilekçesi ve bir mektup bırakarak ortadan kayboldu. Feyzullah K., mektubunda kendisinin kasaya 277 bin lira borcunun olduğunu, diğer çalışanların da ne kadar borçlarının olduğunu söyleyeceğini, hiç kimsenin masum olmadığını açıkladı. Bunun üzerine vezne müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı arayarak kasada yüklü bir açık olduğunu ve personelin istifa ederek ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu.

İKİ MİLYONLUK AÇIK

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; müfettişlerin yaptığı incelemede, banka müşterisi bir firmanın mevduat hesabına yatırılmak üzere bankaya verdiği paralanın, veznenin kasasına fiziki olarak girmediği, kasada paranın noksan olduğuna dair personel tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kasadan yaklaşık 2 milyon 63 bin lira zimmetlerine geçirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vezne yetkilisi Hakan K.'nin ifadesine başvuruldu. Hakan K. ifadesinde kasadaki açıktan kendisinin ve diğer vezne sorumlusu Feyzullah K.'nın sorumlu olduğunu itiraf etti.

Yaklaşık 4-5 yıldır kasadan fizikken almak suretiyle zimmetlerine para geçirdiklerini anlatan Hakan K. "İlk başlarda ufak miktarlarda başladık. Zimmet eylemi sonucunda oluşan kasa açığının bir süre sonra kapatılamayacak bir hal aldı. Paraları poşete veya cebimize koyarak vezne dışına çıkarıyorduk" dedi. Hakan K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'DAYANAMADIM, İSTİFA ETTİM'

Şüpheli Feyzullah K. ise, Hakan K.'nin ise çok sık nakit para alması sebebiyle onun zimmetine geçirdiği para miktarını bilemediğini, gerçekleştirdikleri zimmet sebebiyle vezne kasasında oluşan noksanın, gün içerisinde muhtelif kurumlardan toplanan ve fiziki olarak vezneye teslim edilen paraları kasadaki fiziki paraya eklemek suretiyle gizlediklerini kaydetti. Kasadaki açığı artık gizleyemediklerini anlatan Feyzullah K., "Artık parayı yerine koymaya da çalışmadık. Ben de dayanamayıp istifa ettim" dedi.

İki şüpheliye yardım eden iki çalışan daha tespit edildi. Kasa yetkilisi Hakan K., görevlisi Feyzullah K. ve iki memur hakkında "zimmete para geçirme" suçundan dava açıldı.