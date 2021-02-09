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09.02.2021 - 11:07 |

Son dakika! İzmir açıklarında korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika! İzmir açıklarında korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 10.30'da İzmir Kuşadası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Yunanistan'ın Samos Adası'nın kuzeyindeki Karlovasi'ne 29 kilometre mesafede.

KANİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklarken, depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu bilgisini paylaştı. 

Son dakika İzmir açıklarında korkutan deprem

 

 

 

 

Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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