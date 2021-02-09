Son dakika! İzmir açıklarında korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 10.30'da İzmir Kuşadası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Yunanistan'ın Samos Adası'nın kuzeyindeki Karlovasi'ne 29 kilometre mesafede.

KANİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklarken, depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu bilgisini paylaştı.