Son dakika: İzmir depreminde 91. saatte mucize! Ayda Gezgin bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

11.09: Ayda'nın doktorundan ilk açıklama geldi: İç kanama belirtisi yok, ezik yok. Hayati fonksiyonları normal.

10.32: Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

10.20: Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı da, 'Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız' dedi.

10.15: Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi de, "Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi" açıklamasını yaptı.

10.12: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ayda bebeğin kurtarılması sonrası, '91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda’yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin' dedi.

AYDA'NIN İLK SÖZLERİ

10.10: Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları Ayda Gezgin'in kurtarılma anını şu sözlerle anlattı:

''İlk çığlık sesini duydum. Çok sesli bir ortamdı. Arkadaş eğildi, 'Kimse var mı?' diye sordu. Daha sessiz bir ortam olsun diye bağırdık. 'Ben Ayda, iyiyim' dedim. 'Tamam Ayda' geliyoruz dedik. İsmini söyledi, 'İyiyim ben' dedi. Diğer arkadaşları çağırdık onlar kurtarmayı başardı. Sesi duyunca arkadaşlara durun dedik. Büyük sessizlik oldu. Arkadaşımız adını sordu. İyi misin diye sordu. İyiysen elini salla dedi arkadaş. Elini salladı, iyiyim ben dedi. İlk sesini duydum. Bulaşık makinesinin arasındaydı.

10.01: 91. SAATTE MUCİZE... RIZA BEY APARTMANI ENKAZINDAN AYDA GEZGİN İSİMLİ BEBEK CANLI ÇIKARILDI.

09.41: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz' dedi.

09.40: Rıza Bey Apartmanı'nda umutlu bekleyiş sürüyor. Ekipler enkaz bölgesine termal battaniye, sedye ve serum getirdi. Bölgede 3 aylık bir bebeğin olduğu iddiası var.

09.30: UMKE ekipleri Rıza Bey Apartmanı'nda geldi. 90. saatte enkazda yeni bir mucize bekleniyor.

09.25: İzmir'deki depremde göçen ve sonrasında yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 10 katlı binada toplamda 13 vatandaş kurtarılırken, 9 vatandaş hayatını kaybetti.

09.20: AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.

08.11: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

07.20: Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

02.27: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

00.51: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.