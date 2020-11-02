Son dakika: İzmir depremindeki son durumu Bakan Kurum açıkladı! Can kaybı artıyor...

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

12.20: İzmir'de depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.



11.30: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Elif'in 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmasıyla ilgili sosyal medya hesbaından açıklama yaptı. Çelik, 'Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. İdil’in ardından, 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi. Kurtarma ekiplerimize minnettarız. Yürekleri umut ve hayat için atıyor' dedi.

11.12: İzmir’de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanının enkazından 68 saat sonra 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı.

10.48: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün deprem bölgesine 5 milyon TL yardım aktarılacağını açıkladı.

10.37: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83 olduğunu bildirdi. Bakan Kurum, 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

10.30: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 45 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1041 artçı deprem çözümü yapılmıştır' dedi.

10.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Umudun, inancın, azmin adı Elif" dedi.

09.22: Kandilli Rasathanesi 09.22'de İzmir Ovacık'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.6 km olarak açıklandı

08.09: Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Elif bebek 65. saatte sağ olarak kurtarıldı.





07.02: Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

06:18: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir. Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

05:40: İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

03:22: İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.