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25.06.2020 - 13:09 | | AA

Son dakika... İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

Gelen son dakika haberine göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

 

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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