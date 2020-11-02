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02.11.2020 - 15:07 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İzmir Seferihisar'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Son dakika... İzmir Seferihisar'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denilmişti.

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