MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: İzmir - Urla açıklarında bir deprem daha
ABONE OL
03.11.2020 - 23:44 | | DHA

Son dakika: İzmir - Urla açıklarında bir deprem daha

Son dakika haberine göre, İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.

Son dakika: İzmir - Urla açıklarında bir deprem daha

İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanıyor. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.35'te merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Uzmanların artçı şokların devam edeceği uyarısında bulunmasına rağmen sarsıntı, bölgede endişe yarattı.

ABD'de en tartışılan konu! Mektup oyda hile var mı?ABD'de büyük gün heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Tüm dünya merakla ABD'nin yeni başkanını bekliyor. ABD'de bu seçimlerin en tartışılan konularından biri de mektup ile oy kullanma sistemi oldu. ABD'den Razi Canikligil ve Ali Çınar konuyla ilgili olarak CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de son durum... Can kaybı artıyor

İzmir'de son durum... Can kaybı artıyor

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Son dakika: İzmir'den en acı an! İdare Mahkemesi Hakimi teşhis için gitti, dünyası yıkıldı

Son dakika: İzmir'den en acı an! İdare Mahkemesi Hakimi teşhis için gitti, dünyası yıkıldı

Sıradaki Haber