Son dakika: İzmir - Urla açıklarında bir deprem daha

İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.35'te merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Uzmanların artçı şokların devam edeceği uyarısında bulunmasına rağmen sarsıntı, bölgede endişe yarattı.