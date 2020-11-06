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06.11.2020 - 17:57 |

Son dakika! İzmir'de 1 hafta uzaktan eğitim kararı

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Son dakika! İzmir'de 1 hafta uzaktan eğitim kararı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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