MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'de 2 ayrı fabrikada yangın
ABONE OL
25.12.2020 - 08:43 | | DHA

Son dakika... İzmir'de 2 ayrı fabrikada yangın

Gelen son dakika haberine göre; İzmir’de, 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Son dakika... İzmir'de 2 ayrı fabrikada yangın

Karabağlar ilçesi 4332 Sokak'taki atık kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de çevre de güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4 katlı atık kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

 

 

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınavlar iptal mi oldu, yeni tarih ne zaman? İlkokul - ortaokul - lise sınavları için yeni karar alındı!

Sınavlar iptal mi oldu, yeni tarih ne zaman? İlkokul - ortaokul - lise sınavları için yeni karar alındı!

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Yılbaşı yasakları neler? 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ayrıntıları

Yılbaşı yasakları neler? 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ayrıntıları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet