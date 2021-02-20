20.02.2021 - 02:48 |
Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.