MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
20.02.2021 - 02:48 |

Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 02:40'da İzmir Çeşme açıklarında 3. 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 38.28 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika... İzmirde 3.6 büyüklüğünde deprem

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet