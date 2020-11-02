02.11.2020 - 17:01 |
Son dakika... İzmir'de artçı sarsıntılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
İzmir'de 30 Ekim 14:51'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar halen devam ediyor. Meydana gelen artçı sarsıntıların şiddeti de yüksek olabiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada artçıların 5.9 şiddetine kadar olabileceği açıklaması depremin hemen ardından duyurulmuştu. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Aktif fay hatları üzerinde olan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. 2020 yılında çok sık yaşadığımız doğa olaylarından bir tanesi olan depremlerin bu yıl içerisindeki en şiddetlisi 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetinde deprem ve son olarak 6.9 şiddetinde İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem oldu. Yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bir taraftan da bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ (KANDİLLİ RASATHANESİ 2 KASIM)
İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.