18.06.2020 - 10:36 | | AA
Son dakika: İzmir'de 'Babalar Günü' fırsatçılarına operasyon!
Son dakika haberi... İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların, 'Babalar Günü'nü fırsata çevirerek kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştıkları öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefet suçunu işledikleri belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen "gümrük kaçağı" saat ve parfümler ele geçirildi.
Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.
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