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03.11.2020 - 00:33 | | AA

Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 00.15 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1385 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 95 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekorFransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
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