Son dakika... İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.00'de İzmir'in Çeşme açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 km. olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 10.8 km. olarak bildirildi.



