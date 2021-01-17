MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar
ABONE OL
17.01.2021 - 11:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İzmir'deki depreme ilişkin peş peşe açıklamalar yaptı.

Son dakika... İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.00'de İzmir'in Çeşme açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 km. olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 10.8 km. olarak bildirildi.

Son dakika... İzmirde deprem AFAD ve Kandilliden peş peşe açıklamalar

Son dakika... İzmirde deprem AFAD ve Kandilliden peş peşe açıklamalar

Adıyaman'da iki kız kardeş sokak ortasında bir erkeği dövdüOlay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşandı. İki kız kardeş kendilerinden telefon istediği iddiasıyla bir erkeği sokak ortasında dövdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakkari'de Mehmetçik'ten çığ eğitim

Hakkari'de Mehmetçik'ten çığ eğitim

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet