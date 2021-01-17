17.01.2021 - 11:56 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İzmir'deki depreme ilişkin peş peşe açıklamalar yaptı.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.00'de İzmir'in Çeşme açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 km. olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 10.8 km. olarak bildirildi.