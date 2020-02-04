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04.02.2020 - 18:59 |

Son dakika İzmir'de deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Şubat SON DEPREMLER haritası - AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklıyor

Son dakika haberlerinde deprem haberi yer kendine önemli bir yer buldu. Son olarak 18.41 itibariyle Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde meydana gelen depremin 3.6 şiddetinde ve 6.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...

Son dakika İzmir'de deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Şubat SON DEPREMLER haritası - AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklıyor

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü bugün Manisa olan ve İzmir dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika deprem haberinin ayrıntıları...

4 ŞUBAT SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre deprem saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.8 olarak açıklanırken AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı.

3 ŞUBAT SON DEPREMLER

Bugün Manisa, Akdeniz'de yine depremler meydana gelirken Kahramanmaraş da 3.6 ile sallandı.

2 ŞUBAT SON DEPREMLER

FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

 

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