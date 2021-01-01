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01.01.2021 - 13:50 |

Son dakika... İzmir'de eve yıldırım düştü! Korku dolu anlar

Gelen son dakika haberine göre; İzmir’in Urla ilçesinde, etkili olan sağanak yağışla beraber bir eve isabet eden yıldırım, ortalığı savaş alanına çevirdi. Düşen yıldırım, odada yanan sobanın borularını devirip sıva parçaları düşürürken, odada kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Son dakika... İzmir'de eve yıldırım düştü! Korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Hülya Kum çiftinin yaşadığı eve, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla beraber yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım, odada hasara yol açtı. Yıldırımın isabet ettiği evdeki odada yanan sobanın boruları devrildi, tavandan sıva parçaları düştü. Büyük bir gürültü sonrası başka bir odada bulunan çift, odaya geldiklerinde gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

"YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ODA DA OLSAYDIK HEPİMİZ ÖLÜRDÜK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Odada kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Mustafa Kum, olayı şöyle anlattı:

"Saat 06.30 civarı başka bir odada uyurken evin içinden büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde kalktık ve salona gittik. Her yer duman ve toz toprak içinde kaldı. Allah bizi korumuş; çünkü yıldırımın düştüğü oda da olsaydık hepimiz ölürdük diye düşünüyorum. Bize kötü bir yeni yıl hediyesi oldu" dedi.

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