MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi
ABONE OL
02.11.2020 - 09:12 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

Gelen son dakika haberine göre, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Elif bebek depremin 65. saatinde sağ olarak kurtarıldı. Öte yandan İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarın oluştuğu Bayraklı'da zemin etüdünden denetim mekanizmasına kadar ihmaller zinciri var. Bayraklı'nın geçmişte sulak tarım arazisi olduğunu söyleyen uzmanlar, İzmir Körfezi'ni çevreleyen yapıların da çamur tabakada yer aldığına dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Binalar yönetmeliğe uygun olsa hasar bile oluşmazdı. Bayraklı'da etütten denetime ihmali olan herkes sorumlu" dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ayatar, alüvyon zemindeki sıkıntılar bilindiği halde inşaat izni verildiğini söyledi. Bayraklı Belediye Başkanı ise, "Yıkılan binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilemem" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi
Son dakika: 58 saat sonra kurtarılan mucize kız İdil Şirin'in kardeşi İpek'ten kahreden haber geldi
Son dakika: 58 saat sonra kurtarılan mucize kız İdil Şirin'in kardeşi İpek'ten kahreden haber geldi
Son dakika: 58 saat sonra kurtarılan mucize kız İdil Şirin'in kardeşi İpek'ten kahreden haber geldi
Haberin Tüm Fotoğrafları

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

08.09: Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Elif bebek 65. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Son dakika... İzmirde göz göre göre yıkım Facia böyle geldi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
3 yaşındaki bebek sağ kurtarıldı

07.02: Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması

06:18: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir. Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

05:40: İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

03:22: İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rıza Bey’in müteahhidi konuşmaktan kaçtı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Zemin bozuk evler milyonluk
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kötü zemin çürük bina
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
‘6.5’lik depreme dayanabilir’
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yaşasaydı bugün okula başlayacaktı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
‘46 yıldır yan yanaydık’
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! Haberler peş peşe geliyor...

 

Rızabey Apartmanı enkazından 65 saat sonra Gizem İleri'nin köpeği kurtarıldıRızabey Apartmanı enkazından 65 saat sonra Gizem İleri'nin köpeği kurtarıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

Sıradaki Haber