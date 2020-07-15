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15.07.2020 - 10:01 | | AA

Son dakika... İzmir'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Tire ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Son dakika... İzmir'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kahrat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş istikametinden Gökcen istikametine doğru seyir halinde olan ve Suriyeli patates işçilerini taşıyan 47 AAT 257 plakalı sürücüsü belirlenemeyen minibüs, kavşaktan kontrolsüz çıkan 35 SL 538 plakalı Yasin Yarış’ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile minibüs devrilirken otomobil ise hurda yığınına döndü.

Kazanın ardından olay yerine Ödemiş ve Tire'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste bulunan tarım işçilerinden 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yasin Yarış olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yolcu Mehmet Bulut yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Servis minibüsünde bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen 5 yaralı, Ödemiş ve Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazanın ardından minibüs şoförünün kayıplara karıştığı iddia edilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın şiddeti ile uyandıklarını söyleyen Kahrat Mahallesi sakinleri, bu kavşakta hemen hemen her gün kaza olduğunu söyleyerek yetkililerin kavşakta önlem alınmasını istedi.

 

 

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