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22.12.2020 - 07:48 | | DHA

Son dakika... İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Konak ilçesinde, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. (35), iddiaya göre kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru H.A.'yı darbeden A.K., gözaltına alındı.

Son dakika... İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

Olay, kısıtlamadan sonra Konak Mahallesi Mucibürrahman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kadın, A.K. tarafından sözlü olarak taciz edildi. Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerine bildirdi. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri A.K.'ya uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfür etti, daha sonra da polis memuru H.A.'yı darbetti. Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.'yı gözaltına alırken, yaralanan polis memuru H.A. isesağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.'nın birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alnın A.K., işlemleri için Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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