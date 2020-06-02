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02.06.2020 - 14:24 | | İHA

Son dakika... İzmir'de kaybolan genç kız 2 gün sonra bulundu!

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir’in Foça ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan Bahar A., arama çalışmaları sonrası bulundu.

Son dakika... İzmir'de kaybolan genç kız 2 gün sonra bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Bahar A. (25), iddiaya göre iki gün önce evlerinin yakınında valizini bırakarak kayıplara karıştı. Eşi İbrahim A. ile birlikte tarlada çalışan anne, öğle saatlerinde tüm aramalarına rağmen kızı Bahar A.’ya ulaşamayınca eşi ile birlikte eve gitti. Kızlarının odasının kilitli olmasından dolayı içeri giremeyen çift, pencereden odaya girdi. Kızının uyuduğunu düşünen anne, yorganı kaldırdığında yastık ve birkaç eşyanın konulduğunu gördü.

Bir süre kızlarını hem telefondan arayan hem de çevrede araştıran aile, ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve olay yerine gelen 10 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, iki arama köpeğiyle birlikte ormanlık alanda Bahar A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Bahar A., arama çalışmaları kapsamında saat 10.30 sıralarında Foça ilçesinde bulundu. Bahar A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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