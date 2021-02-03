MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İzmir'de komiserin örnek davranışı sosyal medyayı salladı: Sel sularına daldı!
ABONE OL
03.02.2021 - 13:09 |

Son dakika! İzmir'de komiserin örnek davranışı sosyal medyayı salladı: Sel sularına daldı!

Gelen bir son dakika haberine göre; Sel felaketi İzmir'i vurdu. Bir ay boyunca yağması gereken yağmur 8 saatte yağınca hayatı felç oldu. Bir komiserin beline kadar yükselen suların içine dalıp, araçlarda mahsur vatandaş kalıp kalmadığını kontrol ettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı yarattı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki komiserin örnek davranışı, çok sayıda beğeni aldı.

İzmir'de önceki gece başlayan ve dün etkisini arttıran sağanak, sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Derelerin taşmasıyla yollar göle dönerken, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Menderes ilçesinde de sel sularına kapılan ticari araçtaki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatlarını kaybetti.

SAĞ OLUN KOMİSERİM'

Kentte yaralar sarılmaya çalışılırken, su baskının yaşandığı yerlerden biri olan Anadolu Caddesi'nde görev yapan bir polisin çabası, büyük alkış topladı. Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, komiser rütbesindeki polis, beline kadar yükselen suyun içine giriyor. Suda kalan araçlarını kurtarmak isteyen vatandaşlara yardım ediyor. Ayrıca güçlükle yürüyerek, araçların içinde mahsur kalan olup olmadığını kontrol ediyor. Komiserin, "İyi misiniz? Yardım çağırdık geliyor" diye bağırdığı görüntüde, yolda kalan bir minibüste olan vatandaş da "Sağ olun komiserim" diye karşılık veriyor.

İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde veteriner, karnı şişen ve nefes almakta güçlük çeken ineğin midesinde sıkışan gazı, hortum yardımıyla çıkararak yaktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ümraniye'de can pazarı! Kurtarma çalışması başladı

Son dakika... Ümraniye'de can pazarı! Kurtarma çalışması başladı

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Selde ölen damat ve kayınpederin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Selde ölen damat ve kayınpederin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet