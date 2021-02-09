Son dakika... Ä°zmir'de korku dolu anlar! Bir an olsun bÄ±rakmadÄ±
Gelen son dakika haberine gÃ¶re; Â Ä°zmir'in KonakÂ ilÃ§esinde akaryakÄ±t istasyonunda bÄ±Ã§aklanan kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi'nde bulunan bir akaryakÄ±t istasyonunda ErdinÃ§ AltÄ±nsu, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.
TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelilerÂ Altunsu'yu bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra kaÃ§tÄ±.
Ã‡evredekilerin durumu bildirmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
YaralÄ± saÄŸlÄ±k ekiplerinceÂ Ä°zmir Katip Ã‡elebi ÃœniversitesiÂ AtatÃ¼rkÂ EÄŸitimÂ veÂ AraÅŸtÄ±rmaÂ Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Burada tedaviye alÄ±nan yaralÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Polis ekipleri kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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