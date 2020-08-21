Son dakika... İzmir'de korkutan yangın!

Menderes ilçesine bağlı kırsal Çile Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale edildiği öğrenildi.
Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz haftalarda da aynı bölgede yangın çıkmış ve yaklaşık 400 hektarlık alan kül olmuştu.
Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.