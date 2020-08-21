MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'de korkutan yangın!
ABONE OL
21.08.2020 - 12:33 | | İHA

Son dakika... İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika... İzmir'de korkutan yangın!

Menderes ilçesine bağlı kırsal Çile Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda da aynı bölgede yangın çıkmış ve yaklaşık 400 hektarlık alan kül olmuştu.

Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı büyüledi

İstanbul'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı büyüledi

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

LGS 3.tercihler ne zaman açıklanacak? LGS 2.nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 3.tercihler ne zaman açıklanacak? LGS 2.nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Sıradaki Haber