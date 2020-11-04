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04.11.2020 - 07:02 |

Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

Gelen son dakika haberlerine göre, cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Öte yandan depremin üzerinden geçen dördüncü günde enkazda canlı bulma umuduyla görevlerine devam eden arama-kurtarma ekiplerinin zamana karşı tüm hızıyla yarışı devam ediyor.

Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi
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İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

06.30: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.713 artçı sarsıntı yaşanmıştır. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15’inde çalışmalar tamamlanmış olup 2 binada çalışmalara devam edilmektedir.

05.12: İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

03.22: Rıza Bey apartmanından bir vatandaşın cansız bedenin çıkarıldığı haberi geldi.

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