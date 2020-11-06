Son dakika | İzmir'de okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan yeni açıklama...

İzmir'de okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan felaketin ardından Milli Eğitim Bakanı İzmir'de eğitime 1 hafta ara verileceğini açıklamıştı. O bir haftalık süre bugün doldu. Yeni haftadan itibaren ne yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Peki İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

İZMİR'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.