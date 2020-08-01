01.08.2020 - 16:08 | | İHA
Son dakika haberi... İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.
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İstanbullular Şile'ye akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuGelen son dakika haberine göre; Kurban Bayramı tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.