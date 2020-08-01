MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
ABONE OL
01.08.2020 - 16:08 | | İHA

Son dakika haberi... İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

Son dakika haberi... İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Ayrıntılar geliyor... 

İstanbullular Şile'ye akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuGelen son dakika haberine göre; Kurban Bayramı tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şile sahilinde adım atacak yer kalmadı! Araç girişlerine kapatıldı

Şile sahilinde adım atacak yer kalmadı! Araç girişlerine kapatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

NASA'nın Salda Gölü açıklamasına Türk profesörden yanıt! Sebebini açıkladı

NASA'nın Salda Gölü açıklamasına Türk profesörden yanıt! Sebebini açıkladı

Sıradaki Haber