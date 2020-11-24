Son dakika... İzmir'de piknik yapmak yasaklandı

İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni kararlar aldı.

Yeni düzenlemeye göre, İzmir'de mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmeyecek.

Semt araları veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren, "bitpazarı" olarak adlandırılan pazarların faaliyetleri ileri bir tarihe kadar durduruldu.

Yeni düzenlemeyle, sahil bantları, parklar, mesire ve piknik alanları ile ören yerlerinde sandalyeyle veya oturarak piknik yapmak yasaklandı.

Kararla, AVM'lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyeler kaldırılacak, paket servis alan kişilerin kalabalık oluşturması ve salgınla mücadeleyle uyumsuz görüntülerin ortaya çıkmasına engel olunacak.

Kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak.