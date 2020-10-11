11.10.2020 - 07:47 | | DHA
Son dakika... Ä°zmir'de sahte alkolden ölenlerin sayÄ±sÄ± 8'e yükseldi
Ä°zmir'de, sahte alkol iÃ§tikleri iddiasÄ± ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve tedavi altÄ±na alÄ±nanlardan 2 kiÅŸi daha hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lenlerin sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi. Ã–te yandan, 4 kiÅŸinin daha sahte alkol iÃ§tikten sonra fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
Ä°zmir'in KarabaÄŸlar, Konak, BayraklÄ±, Bornova ve Gaziemir ilÃ§esinde, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n iddiaya gÃ¶re sahte alkol iÃ§tikten sonra fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lanlardan, 2 kiÅŸi daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedaviye alÄ±nan, Nihat KaraoÄŸlan(68) ve Necdet KanatlÄ±er(67) olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Sahte alkolden Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi.
SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne 3 ve Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne 1 kiÅŸinin daha sahte alkol iÃ§tikten sonra fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Azerbaycan halkÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mesajErmenistan'Ä±n ateÅŸkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu Azerbaycan'Ä±n Gence kentinde halk, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaÅŸayan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, "Türk milletine güveniyoruz. OnlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na güveniyoruz. BuradayÄ±z, kaçmadÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.