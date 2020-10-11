Ä°zmir'in KarabaÄŸlar, Konak, BayraklÄ±, Bornova ve Gaziemir ilÃ§esinde, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n iddiaya gÃ¶re sahte alkol iÃ§tikten sonra fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lanlardan, 2 kiÅŸi daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedaviye alÄ±nan, Nihat KaraoÄŸlan(68) ve Necdet KanatlÄ±er(67) olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Sahte alkolden Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne 3 ve Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne 1 kiÅŸinin daha sahte alkol iÃ§tikten sonra fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.