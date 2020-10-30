Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kayıpları var...

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

17.09: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: 70 yakın vatandaş canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Ekiplerimizin şu ana kadar ulaşamadığı bina yok. Ceset çıkan binalarımız var. Kırsal alanda bir sıkıntı yok.

17.05: KANDİLLİ RASATHANESİ: 30-40 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI

Kandilli Rasathanesi, İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son dakika bilgileri paylaştı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, depremin normal bir deprem olduğunu ve şuana kadar 21 artçı depremin meydana geldiğini söyledi. 1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi.

16.58: AFAD: "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir."

16.55: Fahrettin Koca: İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

ACI HABER GELDİ: CAN KAYIPLARI VAR

16.55: Fahrettin Koca: İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

16.53: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

16.44: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin.

16.36: TFF, İzmir'deki deprem sonrası Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ile 1. Lig'de iki, 3. Lig'de de bir karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA:

16.33: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor."

16.30: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

16.28: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.

16.24: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem. Hatta daha büyükleri de olabilecek bir deprem. Orta şiddette bir deprem. Zemin faktörü ön plana çıkmış gibi' dedi.

16.18: İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

16.14: Tekirdağ Valiliği, Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, il genelinde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

16.12: Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir’deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan’ın kardeş Türkiye’ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir.

16.08: Murat Kurum'dan yeni açıklama: AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızın ekipleri İzmir’e intikal ediyor. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri yürütülüyor.

16.07: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi:

İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir.

16.03: İzmir'de enkazdan bir kadın canlı çıkarıldı.

16.01: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(İzmir'deki deprem) Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

15.57: İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı da deprem bölgesindeki vatandaşlara "Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın uyarısı yaptı.

15.53: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde depremin ardından deniz çekildi. Deniz suyunun çekildiği noktalar kameralara yansıdı. Bazı noktalarda ise deniz yerleşim yerlerine doğru taştı.





15.45: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var." dedi.

15.43: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ilk açıklama: Enkaz altında kalanlar var. Tüm ekiplerimizi seferber etti. Çöken binalarda kurtarma çalışmaları başladı.

15.38: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA:

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

15.37: Bornova Belediye Başkanı, Mustafa İduğ, 'Bina yıkımıyla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece bir binada çatlak var. Bornova tarım bölgesi olan ova bölgesi olan bir alandır. O yüzden bir problem yaşadık. Bornova'da her şey yolunda' dedi.

15.36: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

15.34: EMSC Ege'deki depremin 20 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu.

15.29: Soylu: Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun

15.25: ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken büyüklüğünü 7.0 olarak duyurdu.

15.24: EMSC depremin büyüklüğünü 6.9 olarak duyurdu.

15.24: İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İZMİR'DE YIKILAN BİNALAR VAR!

15.21: Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Buca ve Bayraklı'da bazı binalar yıkıldı.

15.18: AFAD bölgede 4.8 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

15.13: AFAD Ege Denizi'nde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde artçı bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.

15.12: Seferihisar Belediye başkanı İsmail Yetişkin, "Şu an için herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi. Herkes telaştan dışarıda" dedi.

15.09: İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız.





15.08: Uzmanlar Ege'de 6.8 büyüklüğünde depremle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, 'Batı Anadolu güneyden kuzeye normal faylardan oluşan bir bölgedir. Yıkıcı bir deprem. Karada olsa daha şiddetli hissedilecek. Bu deprem geniş bir alanda' dedi.

15.05: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:

AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.

Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.