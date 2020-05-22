Son dakika... İzmir'deki çirkin provokasyonda flaş tutuklama kararı!

Son dakika haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.