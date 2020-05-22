22.05.2020 - 14:51 | | DHA-AA
Son dakika... İzmir'deki çirkin provokasyonda flaş tutuklama kararı!
Gelen son dakika haberine göre, İzmir'de camilerden yapılan müzik yayınının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan eski CHP İzmir il başkan yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.
Son dakika haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Şeker komasına giren vatandaşa zorla çikolata yedirmeye çalıştılarZonguldak'ta yeni tip corona virüs tedbirleri devam ederken vatandaşlar da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Şeker komasına giren bir vatandaşın imdadına ise çevredekiler yetişti. Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada vatandaşlar kendinden geçen adamın zorla çikolata yedirmeye çalıştı.