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01.11.2020 - 12:30 |

Son dakika: İzmir'deki depremde can kayıpları artıyor! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor...

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Öte yandan depremde hayatını kaybedenlerin 51'e yükseldiği duyuruldu.


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Son dakika... İzmir'den sıcak görüntü! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı
Son dakika... İzmir'den sıcak görüntü! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı
Son dakika... İzmir'den sıcak görüntü! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı
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İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

13.18: İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nda cesedi çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

12.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık' dedi.

11.56: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

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11.10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Buse Hasyılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. Koca, 'Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.' Bakan Koca, depremin yaşandığı İzmir halkını koronavirüse karşı da uyardı. Koca, 'Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim' dedi.

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10.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Oktay, bölgede 26 alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, 4 ve üzeri büyüklükte 831 artçının da meydana geldiğini açıkladı. 26 acil yıkılması gereken binanın olduğunu belirten Oktay 21 bin kişi için 3 bin 880 çadırın kurulacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ölü sayısı 51'e yükseldi

Son dakika: İzmirdeki depremde can kayıpları artıyor Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor...

AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD'ın, Bornova eski ilçe stadınına kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.

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10.30: 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

Son dakika: İzmirdeki depremde can kayıpları artıyor Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor...

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

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Kuşadası açıklarında deprem!

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

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Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntüİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.
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