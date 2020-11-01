Son dakika... İzmir'deki depremden acı haber! AFAD duyurdu
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Öte yandan AFAD 08.40'ta depremde hayatını kaybedenlerin 49'a yükseldiğini duyurdu.
İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.
İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...
10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.
05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.