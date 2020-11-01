MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'deki depremden acı haber! AFAD duyurdu
ABONE OL
01.11.2020 - 09:11 |

Son dakika... İzmir'deki depremden acı haber! AFAD duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Öte yandan AFAD 08.40'ta depremde hayatını kaybedenlerin 49'a yükseldiğini duyurdu.


Canlı TV İzle - CNN Türk Canlı Yayını HD Kalitesinde Seyret

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kuşadası açıklarında deprem!

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir'de isyan ettiren görüntü! ‘Salatalık yerine bina dikmişler’
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir'deki depremde müteahhit dedenin büyük acısı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir semalarında akbabalar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Pakdemirli, Buse'yi ziyaret etti! İtirafta bulundu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi
K-9 köpeği enkaz altında kalan kediyi kurtardıİzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeği 'Bob' bir kedi kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Define arayan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Define arayan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Sıradaki Haber