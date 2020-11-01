Son dakika... İzmir'deki depremden acı haber! AFAD duyurdu

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.