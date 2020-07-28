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28.07.2020 - 17:53 | | DHA

Son dakika... İzmir’deki trafik magandasının ehliyetine el konuldu!

İzmir’de, kız arkadaşıyla birlikte otomobilinin sanrufuna çıkıp, direksiyonu tek ayağıyla kontrol eden A.A.'ya, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildi. Ehliyetine el koyulan sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İzmir Çevreyolu'nun Karşıyaka mevkisinde, 09 LZ 840 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., seyir halindeyken kız arkadaşıyla birlikte aracın sanrufuna çıktı. İkili tavanına oturdukları otomobille yol alırken, A.A., direksiyonu tek ayağıyla kontrol etti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videoyu çeken sürücünün, 'Harikasınız' dediği de duyulan görüntü, sosyal medyada paylaşılınca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Plakadan yola çıkılarak kimliği belirlenen sürücü A.A., gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildi.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A. hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Trafik magandasının ehliyetine el konulduİzmir’de, kız arkadaşıyla birlikte otomobilinin sanrufuna çıkıp, direksiyonu tek ayağıyla kontrol eden A.A.'ya, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildi. Ehliyetine el koyulan sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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