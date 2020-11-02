Son dakika: İzmir'den 58 saat sonra mucize haberi geldi! İdil Şirin kurtarıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

AFAD PAYLAŞTI

Öte yandan AFAD, Twitter hesabından İdil ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "İzmir'de depremin 58. saatinde İdil isimli kızımızı enkazdan sağ olarak çıkardık... Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.