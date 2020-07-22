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22.07.2020 - 10:21 | | İHA

Son dakika... İzmir'den Manisa'ya kaçan genç kızdan haber alınamıyor!

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

Son dakika... İzmir'den Manisa'ya kaçan genç kızdan haber alınamıyor!

İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi. Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü.

Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem'in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.

 

Günlük yazlık kiraları tavan yaptıTatile çıkanlar koronavirüs salgını nedeniyle otel yerine müstakil evlerde kalmayı tercih edince, Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde neredeyse boş yazlık kalmadı. Kuşadası'nda geçen sene günlük 1200 TL'ye kiraya verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2 bin 500 TL'ye, Marmaris'te ise geçen yıl 800 ile 1000 lira arasında olan villaların kirası, özeliklere göre 1500 ile 6 bin liraya kadar çıktı.
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