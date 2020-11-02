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02.11.2020 - 07:32 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Arama kurtarma-çalışmaları sürüyor...

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarın oluştuğu Bayraklı'da zemin etüdünden denetim mekanizmasına kadar ihmaller zinciri var. Bayraklı'nın geçmişte sulak tarım arazisi olduğunu söyleyen uzmanlar, İzmir Körfezi'ni çevreleyen yapıların da çamur tabakada yer aldığına dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Binalar yönetmeliğe uygun olsa hasar bile oluşmazdı. Bayraklı'da etütten denetime ihmali olan herkes sorumlu" dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ayatar, alüvyon zemindeki sıkıntılar bilindiği halde inşaat izni verildiğini söyledi. Bayraklı Belediye Başkanı ise, "Yıkılan binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilemem" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Arama kurtarma-çalışmaları sürüyor...
Son dakika: 58 saat sonra kurtarılan mucize kız İdil Şirin'in kardeşi İpek'ten kahreden haber geldi
Son dakika: 58 saat sonra kurtarılan mucize kız İdil Şirin'in kardeşi İpek'ten kahreden haber geldi
Son dakika: 58 saat sonra kurtarılan mucize kız İdil Şirin'in kardeşi İpek'ten kahreden haber geldi
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İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

07.02: Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

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AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması

06:18: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir. Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

05:40: İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

03:22: İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.

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