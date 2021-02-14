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14.02.2021 - 11:07 | | DHA

Son dakika... İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor

Gelen son dakika haberine göre; İzmit’te dün gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Son dakika... İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor
Son dakika kar haberleri... Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...
Son dakika kar haberleri... Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...
Son dakika kar haberleri... Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...
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Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kent merkezinde ise araç ve ağaçların üstlerinin karla kaplandığı görülürken, belediye ekipleri de yolların kapanmaması için önlem alıyor. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olduğu kentte, sulu kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Son dakika... İzmitte dün başlayan kar yağışı etkili oluyor

Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.
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