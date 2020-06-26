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26.06.2020 - 09:43 |

Son dakika... Jandarma Özel Harekat sıcak temas sağladı! Etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre, Jandarma Özel Harekat timlerinin Tunceli kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Jandarma Özel Harekat sıcak temas sağladı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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