15.04.2020 - 10:41 | | DHA
Son dakika... Jetler havalandı! Teröristlere ağır darbe...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.