21.02.2020 - 15:37 |
Son dakika... Kabataş-Bağcılar tramvay hattında değişiklik
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı açıklandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Kritik görüşme bu akşam! Gözler o saat çevrildi... 'Tavrımızı belirleyecek'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu akşam Putin ile görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi.