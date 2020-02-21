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21.02.2020 - 15:37 |

Son dakika... Kabataş-Bağcılar tramvay hattında değişiklik

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı açıklandı.

Son dakika... Kabataş-Bağcılar tramvay hattında değişiklik

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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