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20.12.2020 - 13:28 | | AA

Son dakika... KADES uygulaması 1 milyon indirme hedefini aşarak 1 milyon 174 bine ulaştı

İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan ve 1 milyon indirme hedefi belirlenen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaştı.

Son dakika... KADES uygulaması 1 milyon indirme hedefini aşarak 1 milyon 174 bine ulaştı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, KADES uygulamasına  ilişkin kullanım verileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KADES uygulamasıyla, kadınların sadece fiziksel şiddet anında değil,  cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında  bulunabildikleri belirtilen açıklamada, Bakanlığın, KADES'in kadınlar arasında  bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti  seferberliği başlattığı ve 1 milyon indirme hedefi belirlediği hatırlatıldı.

HEDEF AŞILDI

Açıklamaya göre, bu doğrultuda, basın yayın organları ile sosyal medya  mecralarının kullanılması, vali ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar,  kolluk görevlilerinin KADES'i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16  yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucunda uygulamanın indirme oranında büyük  artış kaydedildi.

Seferberliğin başlatıldığı 16 Kasım'da 550 bin 139 olan uygulamayı  indirme sayısı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele  Günü" kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri sonrasında 20 Aralık'ta yüzde  113'lük artışla 1 milyon 174 bine yükseldi, uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı  ise 62 bin 45 oldu.

20 MİLYON 475 BİN 178 KADINA SMS GÖNDERİLDİ

Bakanlık tarafından, GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki 20 milyon  475 bin 178 kadına gönderilen KADES SMS'sinde uygulamanın indirileceği linkler  paylaşıldı ve "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız." ifadesine  yer verildi.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından  indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor.  İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya  anında müdahalede bulunuluyor.

 

 

 

Avlanmak isterken kendini vurduKocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
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