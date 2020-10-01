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01.10.2020 - 11:43 | | DHA

Son dakika... Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü

Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Caddebostan İskele Sokakta meydana geldi. Sokaktaki inşaatta iskelede çalışan işçiler iskelenin çökmesi ile yaklaşık 10 metreden düştü. Arkadaşlarının yere düştüğünü gören diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri ise çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Düşen işçilerden 2'si hafif şekilde yaralanırken,1 işçi ağır yaralandı. Hafif yaralanan işçiler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa verildi. Ağır yaralanan işçi için itfaiye ekipleri işçinin düştüğü yere indi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çıkardı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yaralı işçi kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haberi alarak inşaata gelen proje müdürü olduğu öğrenilen kadın gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Görgü tanıkları "Bir ses duyduk, iskele çökmüş. 3 işçi yaralandı" diye konuştu.

İskelenin çöktüğü inşaat havadan da görüntülendi.

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