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24.01.2021 - 16:56 | | DHA

Son dakika... Kadıköy'de kanlı kavga! Trans birey manavda vuruldu

Gelen son dakika haberine göre; Kadıköy'de manava gelen M.S. isimli şahıs iş yeri sahibi arasında çıkan tartışmada silahla yaralandı. Olay sonrası M.C. hastaneye kaldırıldı, iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Son dakika... Kadıköy'de kanlı kavga! Trans birey manavda vuruldu

Olay saat 15.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, manava gelen trans birey M.C. ile manav sahibi M.S.T arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.S.T silahıyla M.C’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan M.C.’yi sedye ile ambulansa taşıdı. Şüpheli M.S.T ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri sebze ve meyve kasalarının arasında uzun süre mermi aradı. Orada bulunan bir kişi, “Evdeydik, silah sesi duyunca koştuk dışarı ne oluyor diye.” dedi.

 

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