Son dakika haberleri: Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti!

Son dakika haberine göre, olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Y. evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti. Haberi alan yakınları Metin Y'nin evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri iş adamının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı. Savcı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda iş adamının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.