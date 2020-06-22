Son dakika... Kadıköy'de maske takmayanlara ceza yağdı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bugün denetimler başladı. İstanbulluların birçoğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak ceza kesti. Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Polis ekipleri; maskesiz fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyen vatandaşlara göz açtırmadı. Yarım saat içinde 15 kişiye, toplamda 13 bin 500 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlar maskelerini takmayı unuttuklarını söyledi.

Maskeli bir vatandaş, ceza kesilen kişilerle ilgili, "Hiç umursamadan gidiyorlar. Bize yazık günah değil mi 65 yaş üstüyüz. Biz evde 3-4 ay kaldık. Yazık değil mi bize, terliyoruz gözümüzden yaş akıyor. Bir yere gidemiyoruz." dedi.