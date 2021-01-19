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19.01.2021 - 16:44 | | DHA

Son dakika... Kadıköy'deki bakıcı dehşetinde flaş gelişme! Gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre; Kadıköy'de yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonuna kaydeden bakıcı R.R.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi Ortabahar Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

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