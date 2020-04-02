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02.04.2020 - 12:28 | | İHA

Son dakika... Kadın sağlık görevlilerine direndi, ortalık karıştı! 'Ne corona'sı kardeşim...'

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne corona'sı kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Son dakika haberine göre, sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına corana virüs testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı.

Adeta çılgına dönen kadın, "Ne corana'sı kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, büyük tepki çekti.

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