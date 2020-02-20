Son dakika...Kadir Şeker'le ilgili kritik rapor ortaya çıktı!

Konya’da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker (20), parkta erkek arkadaşı Özgür Duran’ın şiddetine maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken, erkek şahısla tartışmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, tartışmadan sonra oradan ayrılan Kadir’in peşinden giden Duran, onu darp edip boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki çakıyı çıkaran Kadir’in iddiasına göre, birlikte yere düştüler. Bıçak Duran’ın kalbine saplandı ve hayatını kaybetti. Tutuklanan Kadir ifadesinde, Duran tarafından darp edilmekten kurtulmaya çalıştığını anlattı.

KAZAKTAKİ KESİK İZİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Soruşturma dosyasına giren raporlar ortaya çıktı. Kadir’in sağlık raporunda, ‘sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut’ ifadeleri yer aldı.

Raporda Kadir’in bütün bu lezyonların ‘kavga sonucu olduğunu’ söylediği de belirtildi. Kriminal raporda ise Kadir’in üzerindeki kazak ve atletin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana geldiği değerlendirildi.

‘BİR ŞEY GÖRMEDİM’

Ayşe D. ifadesinde, Duran ile tartıştıkları sırada bir kadının gelerek ne olduğunu sorduğunu, Duran’ın da o kadını kovduğunu anlatmıştı. Savcılığın araştırmasında o kadın da bulundu. İfadesi alınan H.G. adlı kadın “Ben bir şey görmedim, ses de duymadım” dedi.