Son dakika! Kafa kafaya çarpıştılar... Araçta öğretmenler de vardı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Eğirdir yakınlarındaki Karabağlar mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 32 ABB 150 plakalı minibüsle 07 FV 765 plakalı otomobil yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan M.E., B.U., H.B., Y.Y., M.E. ve A.A. yaralandı. Yaralılardan 4'ünün Gelendost ilçesine giden öğretmenler olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri, Isparta'ya sevk edildi.