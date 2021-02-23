Son Dakika: Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafe, lokanta ve restoranlar açılacak mı?

Son Dakika: Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Vatandaşlar ve çalışanlar kafe ve restoranların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni normalleşme adımları ile 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? Kabine Toplantısında çıkacak kararların ardından kafe ve restoranların açılışı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.

- Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

- Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

- Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

- Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.